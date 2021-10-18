Профсоюз полицейских ФРГ выступает за введение контроля на границе с Польшей

В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступает за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей. Как пишет газета Bild в понедельник, 18 октября, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности "коллапса" на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, "растет почти взрывообразно" уже несколько месяцев.

По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о "существенной дополнительной нагрузке" на немецких полицейских, а также о "значительный риске для здоровья", так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.

Ответ Лукашенко на санкции ЕС

Теггац признал в своем послании, пишет Bild, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский "диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой". Европа не должна ввязываться в подобные "игры", предупреждает глава профсоюза полиции.

В мае белорусский правитель Лукашенко в ответ на ужесточение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, объявил, что Минск больше не намерен препятствовать мигрантам, намеревающимся переправляться из Беларуси на территорию Польши и государств Балтии. После этого тысячи мигрантов - в основном из стран Ближнего Востока и Африки - стали пытаться пересечь внешний рубеж ЕС со стороны Беларуси. Польша, Латвия и Литва стали укреплять свои границы.

Согласно сведениям германской полиции, за период с августа нынешнего года на территорию Германии через Беларусь и Польшу нелегально проникли более 4300 человек. Главным образом это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В основном они прибывают в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания.