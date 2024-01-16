Профессора Тартуского университета Морозова задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы

Факт задержания Морозова порталу Rus.ERR во вторник подтвердили в Государственной прокуратуре.
3 января Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозреваемого в проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики.
Детали выдвинутых против Вячеслава Морозова подозрений не раскрыли ни КаПо, ни Государственная прокуратура, объяснив это интересами следствия. В то же время государственный прокурор Трийну Олев сообщила, что у следствия есть основания считать, что находясь на свободе, Морозов может уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления.
"Поэтому мы обратились в суд с ходатайством о взятии под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", – отметила она.
"Разведывательный интерес государства-агрессора к Эстонии остается высоким", – высказался генеральный директор КаПо Марго Паллосон.
"Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу", – добавил он.
Вячеслав Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. Заведующая Институтом Шютте Кристийна Тыниссон подтвердила Rus.ERR, что после того, как против Морозова выдвинули подозрения, трудовые отношения с ним были прекращены.
По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года – профессора международной политической теории.