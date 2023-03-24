Продвижение России под Авдеевкой и разведка боем ВСУ в Запорожье. Что происходит на российско-украинском фронте

Российские войска продолжают попытки наступления под Бахмутом, время от времени поступают сообщения о незначительном продвижении на отдельных участках, хотя в целом ситуация остается неизменной. Город находится в полуокружении, но взять его в котел не удается, интенсивность атак снижается, а ВСУ не подают никаких признаков планируемого отхода.

На фоне забуксовавшего наступления в районе Бахмута резко обострилась обстановка на двух других участках фронта. Российское командование "резко сменило приоритет в наступлении", избрав новой целью Авдеевку — город к северу от Донецка, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось", — говорится в отчете.

Тем временем российские источники сообщают об активизации украинских войск в Запорожье и стягивании значительных сил ВСУ в Херсонскую область. Запорожское направление считается наиболее вероятным для удара ВСУ с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. В российских телеграм-каналах полагают, что ВСУ проводят там разведку боем перед подготовкой крупного наступления. О скором начале такого наступления много говорят и в Украине.

Подливает масла в огонь и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого под Бахмутом выполняют роль тарана. В одном своем заявлении он обрисовал картину вероятной потери Россией всех завоеванных украинских территорий, включая Крым, если его бойцы будут вынуждены отступить. В другом застращал жителей Белгорода, который, по его мнению, ВСУ планируют брать в ближайшее время, а на днях написал министру обороны России Сергею Шойгу, что украинская армия готовит контрудар под Бахмутом с целью отсечь его наемников от регулярных частей российской армии.

Заявления Пригожина можно пока оставить за скобками, поскольку он решает свои проблемы. Мы постарались беспристрастно оценить ситуацию в зоне военных действий.

ВСУ в Бахмуте попали в ловушку?



Наибольшее внимание по-прежнему приковано к Бахмуту, где российские подразделения, преимущественно наемники из ЧВК "Вагнер", пытаются замкнуть кольцо окружения к западу от города или прорвать украинскую оборону в центральной его части.

Попытки армии РФ взять штурмом Бахмут на севере Донецкой области ведутся с прошлого года. Бои за этот город сравнивают с битвой под Верденом в Первую мировую войну. Украинские СМИ выкладывают фото и видеокадры полей под Бахмутом, усеянных трупами российских солдат. Российские СМИ утверждают, что украинская армия несет не меньшие потери, правда, без документальных подтверждений.

Как утверждает российский телеграм-канал "Объясняет Readovka", Бахмут обречен, а "украинцы оказались в ситуации, когда хорошего решения не существует":

"Покидание "насиженных" позиций чревато катастрофой. Кроме самого Артемовска (старое советское название Бахмута, которое в последнее время часто используют российские СМИ. — Би-би-си), а также сел Красное и Часов Яр, на этом участке фронта больше нет крупных населенных пунктов, которые можно превратить в серьезные оборонительные рубежи на подступах к Краматорску и Славянску. В случае потери Часов Яра и Артемовска украинцам придется либо отступать 20 км по трассам, что сделает их легкой добычей для артиллерии и авиации, либо же уходить полями, что в это время года грозит потерей всей техники и транспорта".

Для непосвященного читателя подобные утверждения звучат внушительно. Но если на подступах к Краматорску и Славянску нет серьезных оборонительных рубежей, зачем тогда российским частям убиваться о Бахмут? Элементарная логика подсказывает, что в такой ситуации нужно немедленно развивать наступление там, где противник слабо укреплен. Именно так действовала украинская армия в ходе наступления под Балаклеей, не тратя время на ликвидацию российских гарнизонов. Оказавшись в глубоком тылу противника, российские части были вынуждены спешно отходить, не дожидаясь печальной развязки.

Населенный пункт — это не оборонительный рубеж, а лишь малая его часть. Любой город или село в непосредственной близости от зоны боев представляют интерес прежде всего в качестве опорного пункта, где можно разместить штабы, связь, резервы, медсанчасть, склады, базы ремонта и материального обеспечения. Оттуда идет координация и снабжение сил по всей линии фронта.

Оборонительным рубежом населенный пункт становится лишь в случае необходимости, если противник по каким-то соображениям решает атаковать его в лоб. Тогда застройки естественным образом превращаются в укрепрайоны. Между Бахмутом и Краматорском имеются десятки населенных пунктов, любой из которых годится на роль опорного, а изрезанная балками и небольшими реками местность, идущая на возвышение к западу, способствует удержанию обороны.

Почему тогда ВСУ не оставляют Бахмут?



Вероятно, потому что понимают, что при необходимости могут уйти в любой момент, а пока что способны предотвратить угрозу окружения. В худшем случае, если российским частям все же удастся перерезать коридор снабжения Бахмута с запада, его многотысячный гарнизон может осуществить прорыв, и вряд ли отряды легкой пехоты ЧВК "Вагнер" сумеют его остановить.

Возможная сдача Бахмута не грозит украинской армии ни прорывом фронта, ни утратой инициативы (которой у нее и так пока нет), не влечет необходимость переброски дополнительных резервов или принятия других срочных мер. А вот его оборона продолжает оттягивать на себя наиболее боеспособные российские части и наносить им ощутимые потери.

Решение задачи по взятию Бахмута открыло бы перед российским командованием окно возможностей. Оно может активизироваться на направлениях Кременная-Лиман и в районе Белогоровки, а также попытаться наступать с юга на город Северск, чтобы ликвидировать опасный выступ ВСУ, угрожающий Лисичанску и Северодонецку.

В среду президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на бахмутском направлении. В то же день командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что очень скоро ВСУ воспользуются потерями ЧВК "Вагнер" под Бахмутом.

В четверг британская военная разведка сообщила о начале локальных контратак ВСУ к западу от Бахмута. Наступление российских войск на город теряет прежнюю интенсивность из-за того, что некоторые подразделения были переброшены на другие участки фронта, пишут британские эксперты.

Авдеевский фронт



В последние дни российская армия резко активизировалась в районе Авдеевки. Ее штурмовые части, в основном легкая пехота, продавили позиции украинских подразделений к югу и северу от города, и сейчас обстановка там очень похожа на ту, что сложилась близ Бахмута: город взят в полукольцо, есть угроза его окружения.

Авдеевка — городок-промзона, расположенный в 2 километрах к северу от Донецка. С 2015 года это центр одного из самых мощных укрепрайонов украинской армии в Донбассе, очень опасный выступ и плацдарм, из-за которого властям России и подконтрольной им самопровозглашенной ДНР приходится постоянно иметь наготове крупные силы для отражения вероятной атаки на Донецк.

Атаки на Авдеевку начались сразу же после российского вторжения 24 февраля 2022 года. На одних участках российским частям не удалось продвинуться ни на метр; на других удалось, но ненадолго, до первой украинской контратаки.

Возможно, российский Генштаб, на первом этапе войны изучавший планы таких городов как Киев, Харьков и Одесса, не придавал большого значения небольшому пригороду Донецка. Но сейчас названия прежде малоизвестных украинских населенных пунктов звучат в сводках российского минобороны все чаще.

По информации российских военкоров, 12 марта ВС РФ почти полностью взяли село Красногоровка к северу от Авдеевки. Позже появились сообщения, что российская армия прорвалась на севере к селу Степовому, а на юге — к селу Водяное.

В отличие от Бахмута, Авдеевка имеет стратегическое значение, и ее потеря может существенно осложнить положение ВСУ в Донецкой области.

"Стратегическая задача сейчас у россиян — окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар", — считает глава пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

А от Угледара недалеко и до Запорожья.

Атаки ВСУ в Запорожье



Уже несколько дней подряд ВСУ проводят локальные атаки в Запорожье, в районе города Орехов, а также сосредотачивают силы на правом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщают об этом в основном российские источники. По их мнению, украинские войска пытаются нащупать слабые места в российской обороне на юге в преддверии крупного наступления.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, говорилось в вечерней сводке украинского Генштаба за 22 марта. Идет и информационная обработка: в четверг вечером Генштаб ВСУ заявил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки в Херсонской области. Назначенное российскими властями руководство оккупированной Херсонской области назвало эту информацию несоответствующей действительности, а следом и украинский Генштаб признал, что сообщение было ошибочным, но сопроводил свой пост в "Фейсбуке" обещанием непременно освободить и Новую Каховку.

Большинство военных аналитиков и блогеров уверено, что крупное наступление украинской армии в весенне-летний период состоится именно в Запорожской области. В случае прорыва к Азовскому морю и перерезания сухопутного коридора к Крыму это может стать стратегической победой Украины и свести к нулю весь смысл объявленной Владимиром Путиным "специальной военной операции".

Проблема для ВСУ состоит в том, что этот замысел слишком очевиден, и российская армия усиленно готовится к отражению удара на южном направлении.

Впрочем, в прошлом году эксперты тоже так думали.