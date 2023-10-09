Продолжение боев, обстрел Газы, не менее 1200 погибших. Что известно об атаке на Израиль

Что случилось

The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что бои с боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" идут как минимум в шести израильских городах и кибуцах на границе с сектором Газа. Ночью израильские военные атаковали около 500 объектов в этом районе Палестины, связанных с напавшими на страну группировками.

В свою очередь, ХАМАС заявил об атаке на израильский город Ашкелон, по нему было выпущено около 100 ракет. По данным газеты Haaretz, в результате удара было повреждено трехэтажное здание, есть пострадавшие. Также ракеты были выпущены в сторону аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве, их удалось сбить.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ набирает тысячи резервистов. Как отмечает Haaretz, многие живущие за рубежом израильтяне несмотря на отмену части рейсов в страну пытаются организовать чартеры до Тель-Авива.

Что стало известно СМИ