По словам врача, политику грозит смерть
"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Это трагедия. Потому что некоторые показатели ухудшаются и ухудшаются каждый час", — заявил медик после посещения Саакашвили, отметив при этом, что состояние политика в любой момент может стать критическим.
На вопрос журналистов о том, что произойдет, если Саакашвили останется в тюрьме и не будет госпитализирован, он ответил: "Смерть".
По словам Кипшидзе, речь в данном случае идет о спасении жизни, поскольку ранее Саакашвили принимал лекарства, благодаря которым поддерживалась его жизнеспособность, а теперь из-за распространенного телекомпаниями видеоматериала отказался от них.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов. В настоящее время политик находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Поскольку свое задержание экс-президент считает незаконным, а предъявляемые ему обвинения — сфальсифицированными, он объявил голодовку.
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