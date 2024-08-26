Проделки чешских шутников: самолет airBaltic получит непристойное имя

Чешка Тереза, говорящая на латышском языке, сочла своим долгом объяснить в TikTok, почему город Кунда лидирует в опросе и какую роль в нем играют чехи. Результаты и количество голосов (перестали быть доступными после окончания голосования) можно было посмотреть во время голосования. В Эстонии лидировала Кунда с 259 681 голосом на момент съемки видео (в Латвии — Даугавпилс с 32 083 голосами), за ней следовал Пюсси с 17 404 голосами (вероятно, по тем же причинам), и только потом Таллинн с относительно небольшим числом голосов — 8986.