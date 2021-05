Привитые одобренными EMA и ВОЗ вакцинами смогут въехать в ЕС

Изменения разрешают въезд иностранцам, привитым рядом вакцин, а также смягчают критерии, необходимые для снятия ограничений в отношении третьих стран. Основанием для въезда без дополнительных ограничений в виде сдачи ПЦР-теста или нахождения в карантине может быть вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом последняя рекомендованная доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда.



EMA на данном этапе одобрены вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а ВОЗ - китайская вакцина от Sinopharm. Российские препараты в этом перечне пока не фигурируют.





"Государства - члены могут также отменить ограничение на несущественные поездки для тех, кто получил по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины, включенной в список ВОЗ для экстренного применения", - уточняется в постановлении Совета.

В то же время рекомендация Совета не является юридически обязывающим документом. Власти государств-членов европейского сообщества остаются ответственными за принятие решений о воплощении этих рекомендаций в жизнь.

