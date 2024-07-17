"Приспешник Путина, ставящий под угрозу ЕС": что в Европарламенте говорят об Орбане и почему критикуют помощь Украине

Новоизбранный Европарламент на первой сессии, проходящей на этой неделе в Страсбурге, принял резолюцию о поддержке Украины, которая указывает на то, что западная помощь все еще недостаточна для того, чтобы освободить украинские земли от российского оккупанта. Также депутаты назвали „вопиющей“ „так называемую мирную миссию“ венгерского премьера Виктора Орбана, недавно побывавшего в Москве.