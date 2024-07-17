"Приспешник Путина, ставящий под угрозу ЕС": что в Европарламенте говорят об Орбане и почему критикуют помощь Украине

„Украина как жертва агрессии имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН“, - напоминает ЕП в резолюции, и подчеркивает, что помощь Запада все еще недостаточная, чтобы „восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией“.
Помощи Запада хватает лишь, чтобы Украина продолжала обороняться, однако не для победы над Россией, отметил литовский депутат из группы „Европейской народной партии“ Андрюс Кубилюс.
„В течение этих двух лет нашей поддержки Украины было действительно достаточно, чтобы Украина могла обороняться, но недостаточно для победы“, - отметил политик.
Кубилюс считает, что о перспективе победы Украины можно говорить лишь после увеличения военной помощи вдвое-втрое.
„Мир может быть достигнут только в том случае, если Украина будет побеждать“ - отметил депутат.
Европарламентарии осудили в резолюции поездку премьера Орбана в Москву для встречи с Путиным 5 июля, сразу после начала председательства Венгрии в Совете ЕС. Сам Орбан считает это „мирной миссией“, а европарламентарии назвали ее „так называемой“.
Там заявили, что считают этот визит „вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС, включая принцип искреннего сотрудничества“. В резолюции указали, что премьер-министр Венгрии не может претендовать на то, чтобы представлять ЕС, нарушая общие позиции ЕС“.
Европарламент заявил, что это „нарушение должно повлечь за собой последствия для Венгрии“.
Депутаты также призвали Венгрию снять блокаду с финансирования Европейского фонда мира для Украины. „Венгрия злоупотребляет своим правом вето в Совете, чтобы не допустить предоставления существенной помощи Украине“, - говорится в документе.
„Мы не можем позволить России поглотить Украину. Мы не можем позволить России нарушать суверенитет Украины или угрожать международному порядку и миру“, - сказал Жордан Барделлал, лидер правой и ультраправой группы „Патриотов Европы“, соучредителем которой является Орбан.
При этом Барделлал раскритиковал резолюцию, поскольку „она не может обвинять Венгрию, ключевого партнера по трансатлантическому альянсу, в том, что та негативно влияет на ситуацию“.
В то же время его французская коллега Валери Айе, президент либеральной группы „Обновляя Европу“, считает, что действия Орбана ставят под угрозу Евросоюз:
„Давайте не будем поддаваться приспешникам Путина, Орбану, тем, кто не имеет мандата говорить от имени ЕС, тем, кто фактически ставит под угрозу наш Союз и идет на поводу у Кремля, когда в течение нескольких дней украинскую землю снова бомбардируют“.
„Безопасность Украины - это наша безопасность. Владимир Путин пытается дестабилизировать наш континент с помощью бомбардировок“, - подчеркнула европарламентарий.