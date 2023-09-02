"Принцесса войны" без народной поддержки. Как развивается скандал вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас

«У моего супруга действительно был миноритарный пакет в транспортном предприятии, и они свою деятельность в России закончили через месяц после начала войны. Именно потому, что это неправильно с точки зрения морали, — в очередной раз объясняла Каллас на этой неделе в интервью эстонскому радио. — Дальше они занимались тем, что помогали заводу своего главного совладельца „собрать вещи“ в финансовом смысле, и в этой части его [мужа] позиция была такой, что, поскольку они ни одним евро, рублем или долларом не поддерживали российскую военную машину, то, пока не возникли эти вопросы, они не видели в этом ничего неправильного с точки зрения морали».