Принц Уильям с супругой, герцогиней Кембриджской, посещали школу в Стратфорде на востоке Лондона. На выходе из школы корреспондент спросил принца Уильяма, является ли королевская семья расистской.
"Мы совершенно не расистская семья", - ответил герцог.
На вопрос, разговаривал ли он с принцем Гарри после интервью Опре, принц Уильям ответил: "Нет, я еще не разговаривал с ним, но я сделаю это".
В ходе интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Меган Маркл сказала, что у членов королевской семьи были опасения о том, насколько темной будет кожа ее сына Арчи, когда он родится. Принц Гарри подтвердил, что такой разговор был, но не сказал, с кем именно из членов королевской семьи. После эфира, отвечая на вопрос Опры Уинфри, он сказал, что это не были королева или ее супруг герцог Эдинбургский.
Интервью в целом и особенно обвинения в расизме вызвали шоковую реакцию в Британии - депутаты-лейбористы потребовали от королевского двора расследования инцидента, министр по делам детей Вики Форд сказала, что в британском обществе расизму места нет.
Букингемский дворец во вторник заявил, что британская королевская семья всерьез относится к упомянутым принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью Опре Уинфри проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы.
"Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке", - сказано в заявлении дворца.
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