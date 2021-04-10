Это была крайне сложная роль, особенно для морского офицера, человека с сильным характером, имевшего принципиальную позицию по широкому кругу вопросов.

Именно сила воли позволила ему успешно исполнять обязанности принца-консорта и оказывать существенную помощь своей супруге в ее монаршей роли.

У супруга королевы в Великобритании нет конституционной роли, но на протяжении десятилетий никто не был ближе к институту монархии и не имел большего значения для британского монарха, чем Филипп.

Потомок Николая I

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу, но в его свидетельстве о рождении написана другая дата — 28 мая 1921 года, так как Греция тогда еще не перешла на григорианский календарь.

Его отцом был Андрей, принц Греческий и Датский, сын короля Греции Георга I. Бабушкой принца Филиппа была супруга Георга I великая княжна Ольга Константиновна Романова, внучка императора Николая I.

Мать Филиппа — принцесса Алиса Баттенбергская была дочерью принца Людвига Баттенбергского, позднее получившего титул лорда Маунтбеттена. Принцесса Алиса была правнучкой королевы Виктории.

После государственного переворота 1922 года революционный суд изгнал из Греции принца Андрея с семьей. Британский военный корабль, который прислал его троюродный брат король Георг V, перевез семью греческого монарха во Францию. Младенец Филипп провел большую часть путешествия в импровизированной кроватке, сделанной из ящика из-под апельсинов.

Он был младшим ребенком в семье и единственным мальчиком, выросшим в окружении заботливых и любящих старших сестер.

Филипп впервые пошел в школу во Франции, однако в возрасте семи лет его отвезли в Англию и поселили у родственников Маунтбеттенов в графстве Суррей.

К тому времени у его матери была диагностирована шизофрения, ее поместили в приют для душевнобольных, и Филипп ее почти не видел.

В 1933 году 12-летнего Филиппа отправили на юг Германии в школу-пансион Schule Schloss Salem, которой руководил знаменитый в то время педагог Курт Хан. Однако через несколько месяцев Хан, еврей по национальности, был вынужден бежать от преследований нацистов.

Хан переехал в Шотландию, где основал школу в Гордонстоуне, куда перевели и Филиппа.

В Гордонстоуне царил спартанский режим, упор там делался на выработку силы воли и самостоятельности, что как нельзя лучше подошло для одинокого подростка, жившего вдали от родителей.

Отмечен в донесениях с фронта

Приближалась Вторая мировая война, и Филипп принял решение начать военную карьеру.

Сначала он хотел поступить на службу в британские Королевские ВВС, но, следуя морским традициям материнской ветви своей семьи, в результате стал курсантом Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте.

Во время визита короля Георга VI с семьей в колледж, Филиппа отрядили сопровождать двух молоденьких принцесс — Елизавету и Маргарет.

По словам очевидцев, Филипп пускал пыль в глаза, стараясь произвести на них впечатление, что ему удалось в полной мере: встреча оставила глубокий след в душе 13-летней принцессы Елизаветы.

Филипп быстро зарекомендовал себя как один из лучших курсантов колледжа, окончил его с отличием и в январе 1940 года впервые принял участие в боевых действиях в Индийском океане.

Во время службы на линкоре "Вэлиент" (HMS Valiant) Средиземноморского флота он был отмечен в донесениях за участие в сражении у мыса Матапан в 1941 году.

Он отвечал за корабельные прожекторы и сыграл важную роль в ночном бою. "Я обнаружил еще один корабль, его центральная часть оказалась освещена и практически мгновенно исчезла после залпа в упор из 15-дюймовых орудий", — вспоминал он.

В октябре 1942 года он уже служил на эсминце "Уоллес" (HMS Wallace) и был одним из самых молодых помощников командира корабля в Королевском флоте.

Karalienė Elizabeth II ir princas Philipas Vida Press

Обручение

Все это время он переписывался с молодой принцессой Елизаветой, и несколько раз его приглашали провести увольнительную с королевской семьей.

После одного из таких визитов, на Рождество 1943 года, Елизавета поставила на свой столик фотографию Филиппа в военно-морской форме.

Их отношения стали развиваться уже после войны, хотя их сближение вызывало недовольство у некоторых приближенных к королевской семье. Один из придворных назвал принца Филиппа "грубым и невоспитанным".

Но молодая принцесса была влюблена, и летом 1946 года Филипп попросил у короля руки его дочери.

Однако было выставлено условие: до того, как объявить о помолвке, принц должен был поменять свое гражданство и фамилию.

Он отказался от своего греческого титула, стал британским подданным и взял фамилию матери — Маунтбеттен.

За день до церемонии бракосочетания король Георг VI даровал Филиппу титул Его Королевского Высочества, а утром в день свадьбы он стал герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.

Свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. Она стала, по выражению Уинстона Черчилля, "цветной вспышкой" в блеклой послевоенной жизни Британии.

Прерванная карьера

Герцог вернулся к военно-морской службе и был направлен на Мальту, где они с принцессой Елизаветой некоторое время могли вести жизнь обычной семьи военнослужащего.

Их первый ребенок, принц Чарльз, родился в 1948 году в Букингемском дворце, а в 1950-м появилась дочь, принцесса Анна.

2 сентября 1950 года Филипп осуществил мечту любого морского офицера, став капитаном шлюпа "Мэгпай" (HMS Magpie). В этот момент ему было 29 лет.

Но его военно-морская карьера вот-вот должна была завершиться. Ухудшившееся здоровье Георга VI означало, что принцесса Елизавета должна была больше времени посвящать королевским обязанностям и нуждалась в поддержке мужа.

Филипп вышел в отставку в июле 1951 года и больше не возвращался к военно-морской службе.

Герцог был не тот человек, чтобы долго сожалеть о прошлом, тем не менее позже он признавался, что был огорчен тем, что не смог продолжить службу на флоте.

Его современники не раз признавали, что Филипп по всем параметрам мог стать главнокомандующим Королевским флотом. Но ему была уготована иная судьба.

Новая роль

В 1952 году Елизавета и Филипп отправились в турне по странам Содружества. Первоначально в него должна была отправиться королевская чета. Как раз во время этой поездки, в феврале, будучи на сафари в Кении, они получили известие о том, что король умер от тромбоза коронарной артерии.

Именно Филиппу пришлось сообщить жене, что ее отец скончался, и она стала королевой Великобритании. Один из его друзей рассказывал позже, что Филипп выглядел тогда совершенно потерянным.

Лишенный военного поприща, Филипп не успел обрести себя в новой роли, а вступление его жены на престол заставило его срочно искать эту новую роль.

Перед коронацией было объявлено, что Филипп во всех случаях будет вторым по старшинству после королевы, однако не будет иметь властных полномочий.

И хотя герцог был полон идей по поводу того, как модернизировать монархию, он начал все больше и больше разочаровываться, встречая жесткое противостояние любым переменам со стороны наиболее консервативной части двора.

"Чертова амеба"

И тогда часть его бурной энергии была направлена на активную социальную жизнь. Принц стал засиживаться с друзьями за долгими ланчами в лондонском злачном районе Сохо, посещал ночные клубы и часто попадал в газетную светскую хронику.

И хотя Филиппу были отданы бразды правления в семейной жизни, даже там он проиграл битву за право дать детям свою фамилию.

Решение королевы о том, что их дети будут носить фамилию Виндзор, а не Маунтбеттен, стало для герцога ощутимым ударом.

"Я единственный мужчина в стране, не способный дать свою фамилию детям, — жаловался он друзьям. — Я не что иное, как чертова амеба".

Отношения с сыном

При этом как отец, принц Филипп мог быть грубым и бесчувственным. По словам биографа принца Чарльза, Джонатана Димблби, маленький Чарльз часто плакал из-за того, что отец отчитывал его на людях. Отношения Чарльза с отцом всегда были непростыми.

К тому же Филипп настоял на том, чтобы принц Чарльз поступил в его старую школу в Гордонстоуне. Он был убежден, что жесткий режим изменит характер склонного к уединению сына. Однако юный наследник престола возненавидел школу: он скучал по дому и часто становился предметом насмешек и издевательств со стороны одноклассников.

Отчасти, характер Филиппа и его отношения с окружающими можно объяснить его трудным и одиноким детством. С раннего возраста он был вынужден развивать в себе самостоятельность, и уже в зрелые годы часто не мог понять, почему другие не обладают такой же силой воли.

Хотя принц не всегда мог найти общий язык с собственными детьми, одной из важных сфер его деятельности была забота о молодежи.

В 1956 году Филипп основал Фонд герцога Эдинбургского, выдающий премии и поощряющий приобретение навыков жизни в коллективе и любовь к природе.

Этот проект оказался чрезвычайно успешным и позволил почти семи миллионам молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, в том числе и с ограниченными возможностями, испытать себя, участвуя в различных соревнованиях и мероприятиях.

"Если вы поможете молодым людям добиться успеха в чем-то одном, — сказал как-то Филипп в интервью Би-би-си, — то это чувство успеха распространится на многие другие сферы их деятельности".

Герцог уделял много времени этому проекту, присутствовал на многих мероприятиях и участвовал в их непосредственной подготовке.

Забота о природе

Филипп был также страстным защитником дикой природы. Однако в 1961 году он вызвал фурор в прессе, убив тигра во время поездки в Индию. Публикация фотографий, на которых тигр был запечатлен как трофей, лишь усугубила ситуацию.

Однако он использовал свое значительное влияние и энергию на благо Всемирного фонда дикой природы, первым президентом которого принц Филипп стал в 1981 году.

"Человечество в своей деятельности не имеет права подвергать риску вымирания целые виды животных. Если снести Вестминстерское аббатство, его можно восстановить. Но когда из-за нас вымерла птица дронт, мы просто не сумеем ее вернуть. Она исчезла навсегда", — сказал он в интервью Би-би-си.

"Замечательно, что у нас на планете такое фантастическое разнообразие форм жизни, и все они взаимосвязаны", — отмечал он. "Я думаю, что если нам, людям, дана власть над их жизнью и смертью, то есть исчезновением и выживанием, мы должны пользоваться ей, руководствуясь определенными моральными принципами. Зачем допускать исчезновение чего-то, если можно этого не делать?"

При этом он возмутил некоторых защитников окружающей среды, поддержав охоту на рябчиков. "Есть дичь, и вы хотите, чтобы она была и на следующий год, нужно поступать так, как делают фермеры — собрать урожай, но не уничтожать все на корню", — пояснил Филипп.

Он заслужил широкую похвалу за свою приверженность сохранению лесов и участие в кампании против чрезмерного вылова океанской рыбы.

Принц Филипп также живо интересовался производством, часто посещал заводы и фабрики и стал покровителем Общества промышленников.

Полная неполиткорректность

Его склонность к откровенным высказываниям иногда воспринималась как хамство и не раз создавала ему проблемы. В результате он приобрел репутацию человека, не умеющего правильно оценивать ситуацию, особенно в ходе зарубежных визитов.

Одна из его самых знаменитых оплошностей случилась, когда они с Елизаветой II были с государственным визитом в Китае в 1986 году. Оброненное в частной (как ему казалось) беседе замечание об "узкоглазых" привело британские таблоиды в неистовство, однако в самом Китае на это почти никто не обратил внимания.

В 2002 году, в ходе визита в Австралию, он спросил у бизнесмена-аборигена: "Вы все еще бросаете копья друг в друга?"

И хотя за подобные замечания в его адрес раздавалась критика, были и те, кто видел в этом проявление независимого нрава герцога, который не желал меняться в угоду политкорректности.

Многие считали, что его так называемые ляпы были попытками разрядить атмосферу и помочь собеседникам преодолеть скованность.

На протяжении всей своей жизни принц Филипп увлекался спортом.

Он плавал, играл в крикет и поло, преуспел в умении править лошадьми и на протяжении многих лет был президентом Международной федерации конного спорта.

Дела семейные

О напряженности в его взаимоотношениях со старшим сыном широкой публике стало известно после публикации биографии принца Чарльза. Ее автор, Джонатан Димблби, утверждал, что именно Филипп заставил Чарльза жениться на Диане Спенсер.

Тем не менее, в сложные периоды жизни, когда в семьях его детей намечался разлад, герцог проявлял себя куда более заботливым человеком, чем предполагали многие его критики.

Он первым протягивал им руку помощи, пытаясь войти в их положение. Вполне возможно, что им двигали собственные воспоминания о том, как нелегко ему самому после женитьбы было стать полноправным членом королевской семьи.

Принц Филипп был глубоко расстроен неудачными браками троих своих детей — принцессы Анны, принца Эндрю и принца Чарльза.

Но он никогда не соглашался на публичные доверительные беседы, заявив в 1994 году одной из газет, что никогда этого не делал раньше и не будет делать этого сейчас.

С годами ритм его жизни не изменился. Уже в преклонном возрасте он много путешествовал — и в рамках своей деятельности на благо Всемирного фонда дикой природы, и вместе с королевой во время ее официальных зарубежных визитов.

Могила матери и письма принцессы Дианы

В 1994 году он совершил паломничество на могилу своей матери (скончавшейся в 1969 году) в Иерусалим, где она завещала похоронить себя, что и было исполнено.

Другим волнующим событием в его жизни было празднование в 1995 году 50-летия победы над Японией во Второй мировой войне.

В день капитуляции Японии принц Филипп находился на борту британского эсминца, стоявшего в Токийском заливе, и в день 50-летия этой победы он в строю ветеранов сражений на Дальнем Востоке промаршировал на параде перед королевой.

В 2007 году, через 10 лет после гибели принцессы Дианы, в попытке развеять обвинения в том, что принц Филипп был враждебно настроен по отношению к своей бывшей невестке, была опубликована переписка герцога Эдинбургского с принцессой Дианой.

В ней Диана называет Филиппа "дорогой папа", и весь их теплый душевный тон свидетельствует, что отец ее супруга был для нее источником моральной поддержки.

Уход от публичных обязанностей

В августе 2017 года, после многих лет служения королеве, принц Филипп отошел от дел.

Как подсчитала канцелярия Букингемского дворца, с 1952 года он самостоятельно посетил 22 219 мероприятий, не говоря уже о тех, где он сопровождал королеву.

Тогдашний премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила его за "выдающееся служение общественной жизни страны".

В тот же год принц Филипп и королева Елизавета II отпраздновали 70-летнюю годовщину свадьбы.

К большому огорчению принца, операция по замене тазобедренного сустава не позволила ему продолжать заниматься конным спортом в окрестностях Виндзорского замка, а после серьезной автомобильной аварии, в которую он попал в январе 2019 года, Филипп добровольно отказался от водительских прав.

На время пандемии принц Филипп и королева переехали в Виндзорский замок, чтобы не подвергать себя и других опасности заражения, а в январе 2021 года оба сделали прививки от коронавируса.

Karalienė Elizabeth II ir princas Philipas Scanpix

Жизнь, отданная служению королеве

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, был независимым и очень волевым человеком, который волею судьбы оказался в самом центре британского общества.

Хотя он был прирожденным лидером, ему была уготовано всегда довольствоваться второй ролью, а его темперамент часто не вязался с требованиями, предъявляемыми к его положению в обществе.

И тем не менее, ему, как никому другому, удалось при помощи своего уникального положения очень многое сделать для страны и ее народа, не говоря уже о его огромной роли в том, что касается приобщения британской монархии к новым реалиям.

Однако самым главным его достижением, несомненно, было то постоянство и та моральная поддержка, которые он оказывал королеве Елизавете II все долгие годы ее правления.

Как он однажды признался своему биографу, его работой было "обеспечить, чтобы королева правила".

"Я просто делал все, что было в моих силах, — сказал он в одном из интервью Би-би-си. — Я не могу вдруг изменить свою манеру, не могу изменить свои интересы или то, как я реагирую на разные события. Это просто мой стиль".

В своей речи по случаю празднования их золотой свадьбы Елизавета II воздала должное мужу, который прослужил в качестве принца-консорта дольше, чем кто-либо другой в британской истории.

"Он не из тех, кто любит комплименты, но все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он его и не признает", — сказала королева Елизавета.