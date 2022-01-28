Американка Вирджиния Джуффре обвиняет герцога Йоркского в сексуальном насилии, которому она, по ее словам, неоднократно подвергалась, когда ей было 17 лет.

Ее иск против принца — часть масштабного дела против миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, который был найдем мертвым в тюремной камере в ожидании суда.

Джуффре утверждает, что с принцем Эндрю ее познакомил Эпштейн и ей приходилось участвовать вместе с ними во фривольных вечеринках.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной, хотя существует их совместная фотография, сделанная в 2001 году.

Ранее адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить дело, но накануне, в среду, они заявили, что теперь принц сам настаивает на разбирательстве с участием суда. К этому заявлению прилагался 11-страничный документ, в котором перечислены аргументы защиты.

Адвокат Лиса Блум, представляющая нескольких истцов по искам против Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, которую недавно признали виновной в растлении несовершеннолетних, заявила, что заявление принца Эндрю — не более чем PR-ход.

Его требование, чтобы дело рассматривал суд присяжных, по ее словам, совершенно бессмысленно, так как Вирджиния Джуффре обладает конституционным правом на такой формат суда, если пожелает.





Что говорится в документе юристов?



О его содержании известно не так много. В целом, защита герцога Йоркского продолжает попытки доказать его невиновность.

Из новых обстоятельств можно выделить то, что впервые юристы принца заговорили об аспекте согласия на физическую близость и просят суд обратить на это особое внимание.

"Допуская, но при этом не признавая, что Джуффре пережила тот ущерб, о котором говорится в ее жалобе, ее претензии разбиваются о доктрину согласия", — говорится в документе.

Также юристы настаивают, что у Джуффре нет законных оснований для возбуждения дела в США, поскольку она постоянно проживает в Австралии.

В остальном документ содержит стандартные заявления.

В частности, принц Эндрю утверждает, что никогда не был близким другом Гислейн Максвелл.

Другом Эпштейна в полном понимании этого словам принц Эндрю себя тоже не считает. Он признает, что был знаком с миллиардером с 1999 года, но никогда не участвовал в его вечеринках.

Что касается фотографии, на которой принц Эндрю обнимает за талию юную Джуффре (тогда — Робертс), а на заднем плане стоит Максвелл, адвокаты говорят, что за отсутствием достаточной информации не берутся судить о ее подлинности.

Также команда герцога Йоркского еще раз напоминает суду, что между Вирджинией Джуффре и Джеффри Эпштейном существовало внесудебное соглашение, по которому американка обязалась не подавать в суд на людей, связанных с покойным финансистом. Однако адвокаты Джуффре считают, что соглашение, заключенное во Флориде в 2009 году, не имеет отношения к ее иску против принца и вообще к делу Эпштейна.

Анализ: Букингемский дворец в ужасе



Николас Уитчелл, корреспондент Би-би-си по королевским делам

Это широкий набор отрицаний, характерный для ситуации, когда человек обвиняется в сексуальном насилии.

Принц Эндрю отвергает даже то, что был близким другом Гислейн Максвелл и частым гостем Джеффри Эпштейна.

Думаю, Букингемский дворец, который отодвинул принца Эндрю и все это дело как можно дальше от себя, отнесется к этому со скрытым ужасом.

Им очевидно, что эта история может стать главным заголовком мировых СМИ, когда до начала празднований Платинового юбилея королевы остается всего 10 дней.

В плане стратегии, я думаю, адвокаты принца Эндрю дают понять, что репутация Вирджинии Джуффре сильно пострадает, если дело дойдет до суда.

Они будут утверждать, что ее собственное поведение было настолько неправильным, что она утратила право извлекать какую-либо выгоду из этой ситуации.

Хотя можно только представить, как этот аргумент будет воспринят присяжными в Нью-Йорке — британский принц пытается обвинить Вирджинию Джуффре.

Самый яркий пункт этого документа — требование принца Эндрю предоставить ему право предстать перед судом присяжных. Но, если я правильно понимаю, эта процедура полагается в любом случае.

Возможно, это попытка притормозить процесс. Расчет на то, что другая сторона увидит, насколько масштабную защиту готов развернуть ответчик, и пойдет на внесудебное урегулирование.

Хотя на данный момент Вирджиния Джуффре и ее адвокаты дают понять, что намерены довести это дело до суда и ждут возможности дать показания.