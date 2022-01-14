"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", — говорится в заявлении дворца.

Он также теряет право носить титул "Его королевское высочество", сообщили Би-би-си источники.

Это решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

"Герцог Йоркский и впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо", — заявили во дворце.

Некоторое время назад британские СМИ сообщали, что при дворе обсуждали, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде.

"Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула", — цитировала газета Times своего источника.

Как развивался скандал

По данным издания, в случае неблагоприятного для принца исхода дела его могли отправить в некую "внутреннюю ссылку". "Он не может уехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы", — говорил источник Times.

В четверг вечером источник, близкий к принцу Эндрю, сообщил, что тот "будет и дальше защищаться" от обвинений Джуффре.

Скандал разгорелся в начале 2019 года, когда шесть женщин дали показания против влиятельного американского миллиардера Джеффри Эпштейна. В июле того же года его арестовали и обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, сексе с несовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей.

Эпштейну грозило до 45 лет тюремного заключения, но 10 августа 2019 года он был найден мертвым в своей камере. Обвинительный приговор так и не был вынесен, хотя его жертвы настаивали, чтобы он был наказан посмертно. В декабре прошлого года американский суд признал подругу Эпштейна Гислейн Максвелл виновной в растлении малолетних.

Вскоре после смерти Эпштейна одна из свидетельствовавших против него женщин, Вирджиния Джуффре, заявила, что в начале нулевых принц Эндрю неоднократно бывал участником фривольных вечеринок, устраиваемых американским миллиардером, и у нее лично трижды был с ним секс, хотя ей в тот момент было 17 лет.

В своих ранних показаниях Джуффре говорила, что поведение принца было обычным. "Он не был груб, ничего такого, просто сказал "спасибо" и еще какие-то такие приятные слова и ушёл", — вспоминала женщина. Позднее она заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю. Часть обвинений состоит в том, что, по ее словам, Эпштейн одалживал ее другим влиятельным мужчинам.

Сам принц всегда отрицал свою причастность к делам Эпштейна. В 2019 году принц Эндрю в интервью программе Би-би-си Newsnight утверждал, что не помнит, чтобы когда-либо встречал Вирджинию Джуффре. Его адвокаты также настаивали на том, что по судебному соглашению 2009 года, Джуффре, получившая от Эпштейна отступные, обязалась ни с кем не судиться по связанному с миллиардером делу.

В октябре лондонская полиция заявила о прекращении расследования в отношении принца Эндрю, постановив, что никаких дальнейших действий в его отношении предприниматься не будет.