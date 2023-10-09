Приказ о полной блокаде сектора Газа: "Ни электричества, ни еды, ни топлива"

 
bbcrussian.com
Palestina
Palestina
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

«Я отдал приказ — Газа будет находиться в полной блокаде, — сказал он. — Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива [в Газу]. Мы боремся с варварскими [террористами] и будем отвечать соответствующим образом».

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что первоочередной задачей армии является ликвидация «брешей в заграждении на границе Газы».

Израиль контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговую линию, а также контролирует ввоз и вывоз товаров в сектор через свои пограничные пункты.

Аналогичным образом Египет контролирует въезд и выезд через свою границу с Газой.

В секторе Газа проживает около 2,3 млн человек.

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