Приказ о полной блокаде сектора Газа: "Ни электричества, ни еды, ни топлива"

«Я отдал приказ — Газа будет находиться в полной блокаде, — сказал он. — Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива [в Газу]. Мы боремся с варварскими [террористами] и будем отвечать соответствующим образом».

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что первоочередной задачей армии является ликвидация «брешей в заграждении на границе Газы».

Израиль контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговую линию, а также контролирует ввоз и вывоз товаров в сектор через свои пограничные пункты.

Аналогичным образом Египет контролирует въезд и выезд через свою границу с Газой.