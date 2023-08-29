Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли "в закрытом формате"

Воинский почестей, которые были положены Пригожину как Герою России, судя по всему, во время похорон не было. Издание «Агентство» (также в реестре «иноагентов») со ссылкой на сотрудника кладбища пишет, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

Основателя ЧВК«Вагнер» похоронили рядом с его отцом, рассказали в администрации кладбища телеканалу «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» и объявлен в России нежелательной организацией).

На Пороховском кладбище изданию MSK1 сообщили, что похоронили Пригожина «около 16 часов дня». «Так пожелали родственники», — ответили на кладбище на вопрос, почему о месте похорон ранее не сообщалось.

Во вторник в течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.

Приготовления к похоронам сотрудников ЧВК, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Петербурга еще накануне, однако Пороховское кладбище среди них не упоминалось.

Ранее во вторник на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников главы ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер».

«Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны», — сказал собеседник издания.

На могиле Пригожина, как пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамку поместили стихотворение Иосифа Бродского:

Как ступлю на порог,

не поняв, не решив:

ты мой сын или Бог?

То есть, мертв или жив?

Пороховское кладбище находится на Охте — в северо-восточной части Петербурга и считается полузакрытым. Там хоронят в родственные могилы, кроме того есть подготовленные урновые участки и колумбарная стена.

Кладбище было открыто возле порохового завода при церкви Ильи Пророка в ХVIII веке. Исторически там хоронили рабочих расположенных в округе заводов, чиновников, купцов и военнослужащих, однако элитных захоронений не было. На кладбище есть братские захоронения периода Великой Отечественной войны и могилы погибших в блокаду жителей Ленинграда.