Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли "в закрытом формате"

Ранее во вторник на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников главы ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер».
Приготовления к похоронам сотрудников ЧВК, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Петербурга еще накануне, однако Пороховское кладбище среди них не упоминалось.
"Ничего необычного, просто вип-похороны"
Во вторник в течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.
На Пороховском кладбище изданию MSK1 сообщили, что похоронили Пригожина «около 16 часов дня». «Так пожелали родственники», — ответили на кладбище на вопрос, почему о месте похорон ранее не сообщалось.
Основателя ЧВК«Вагнер» похоронили рядом с его отцом, рассказали в администрации кладбища телеканалу «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» и объявлен в России нежелательной организацией).
Воинский почестей, которые были положены Пригожину как Герою России, судя по всему, во время похорон не было. Издание «Агентство» (также в реестре «иноагентов») со ссылкой на сотрудника кладбища пишет, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.
«Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны», — сказал собеседник издания.
На могиле Пригожина, как пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамку поместили стихотворение Иосифа Бродского:
Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?
Пороховское кладбище находится на Охте — в северо-восточной части Петербурга и считается полузакрытым. Там хоронят в родственные могилы, кроме того есть подготовленные урновые участки и колумбарная стена.
Кладбище было открыто возле порохового завода при церкви Ильи Пророка в ХVIII веке. Исторически там хоронили рабочих расположенных в округе заводов, чиновников, купцов и военнослужащих, однако элитных захоронений не было. На кладбище есть братские захоронения периода Великой Отечественной войны и могилы погибших в блокаду жителей Ленинграда.
На сайте администрации Петербурга говорится, что это одно из немногих «профессиональных» кладбищ в городе — в XIX веке там в общих могилах хоронили пороходелов и артиллеристов, которые погибли при взрывах на Охтинском заводе и на артиллерийских полигонах.
В данный момент к кладбищу не подобраться, сообщают петербургские СМИ.
"Полиции на кладбище нет"
На похоронах Чекалова, в отличие от Пригожина, журналисты побывать успели, хотя и столкнулись с препятствиями — их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.
Корреспондент «Север.Реалии» (издание также в реестре «иноагентов»), который следил за происходящим на Северном кладбище, рассказывал Би-би-си, что один из пришедших на похороны мужчин угрожал, что если журналисты не откажутся снимать «по-хорошему», то может быть «по-плохому», поскольку «полиции на кладбище нет».
По оценкам корреспондентов «Ротонды» и «Бумаги» (также в реестре «иноагентов»), к церкви, где проходило отпевание Чекалова, пришли около сотни человек. «Ситуация там сейчас очень массовая», — отмечало издание «Фонтанка».
Всего в катастрофе с бизнес-джетом Пригожина погибли 10 человек. Как сообщала Росавиация, в списке пассажиров помимо Пригожина и Чекалова были командующий ЧВК Дмитрий Уткин, охранники Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев, а также гражданские пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.