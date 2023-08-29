29 августа 2023 г. 22:13

Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли "в закрытом формате"

 
bbcrussian.com
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
ФОТО: EPA-ELTA
Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вечером во вторник сообщила, что прощание с ним «состоялось в закрытом формате» и "желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище". Днем журналисты безуспешно пытались найти кладбище, где будут хоронить бизнесмена.

Ранее во вторник на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников главы ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер».

Приготовления к похоронам сотрудников ЧВК, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Петербурга еще накануне, однако Пороховское кладбище среди них не упоминалось.

"Ничего необычного, просто вип-похороны"

Во вторник в течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.

На Пороховском кладбище изданию MSK1 сообщили, что похоронили Пригожина «около 16 часов дня». «Так пожелали родственники», — ответили на кладбище на вопрос, почему о месте похорон ранее не сообщалось.

Основателя ЧВК«Вагнер» похоронили рядом с его отцом, рассказали в администрации кладбища телеканалу «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» и объявлен в России нежелательной организацией).

Воинский почестей, которые были положены Пригожину как Герою России, судя по всему, во время похорон не было. Издание «Агентство» (также в реестре «иноагентов») со ссылкой на сотрудника кладбища пишет, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

«Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны», — сказал собеседник издания.

На могиле Пригожина, как пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамку поместили стихотворение Иосифа Бродского:

Как ступлю на порог,

не поняв, не решив:

ты мой сын или Бог?

То есть, мертв или жив?

Пороховское кладбище находится на Охте — в северо-восточной части Петербурга и считается полузакрытым. Там хоронят в родственные могилы, кроме того есть подготовленные урновые участки и колумбарная стена.

Кладбище было открыто возле порохового завода при церкви Ильи Пророка в ХVIII веке. Исторически там хоронили рабочих расположенных в округе заводов, чиновников, купцов и военнослужащих, однако элитных захоронений не было. На кладбище есть братские захоронения периода Великой Отечественной войны и могилы погибших в блокаду жителей Ленинграда.

На сайте администрации Петербурга говорится, что это одно из немногих «профессиональных» кладбищ в городе — в XIX веке там в общих могилах хоронили пороходелов и артиллеристов, которые погибли при взрывах на Охтинском заводе и на артиллерийских полигонах.

В данный момент к кладбищу не подобраться, сообщают петербургские СМИ.

"Полиции на кладбище нет"

На похоронах Чекалова, в отличие от Пригожина, журналисты побывать успели, хотя и столкнулись с препятствиями — их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.

Корреспондент «Север.Реалии» (издание также в реестре «иноагентов»), который следил за происходящим на Северном кладбище, рассказывал Би-би-си, что один из пришедших на похороны мужчин угрожал, что если журналисты не откажутся снимать «по-хорошему», то может быть «по-плохому», поскольку «полиции на кладбище нет».

По оценкам корреспондентов «Ротонды» и «Бумаги» (также в реестре «иноагентов»), к церкви, где проходило отпевание Чекалова, пришли около сотни человек. «Ситуация там сейчас очень массовая», — отмечало издание «Фонтанка».

Всего в катастрофе с бизнес-джетом Пригожина погибли 10 человек. Как сообщала Росавиация, в списке пассажиров помимо Пригожина и Чекалова были командующий ЧВК Дмитрий Уткин, охранники Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев, а также гражданские пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

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