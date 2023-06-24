Пригожин заявил, что военные объекты Ростова под контролем вагнеровцев, в Москве - скопление бронетехники

"Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нет. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что мы делаем, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, пункт управления работает в штатном режиме, ни один офицер не оторван", - заявил Пригожин.

В Telegram-каналах появилось видео с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На нем он в окружении военных общается с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне призывал ЧВК "Вагнер" остановиться.