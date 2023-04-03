Пресс-служба бизнесмена опубликовала видео, на котором он рассказывает, что над администрацией был поднят российский флаг в память о "военкоре" Владлене Татарском, погибшем 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге.
"2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута. Юридически он наш. В западных районах сосредоточен противник", — говорится в сообщении.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Тяжелые бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК Вагнера, в рядах которых воюют в том числе заключенные. В середине марта Пригожин утверждал, что его наемники "контролируют около 70%" города.
2 апреля в Петербурге в кафе "Стрит бар" на Васильевском острове, которое принадлежало Евгению Пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения. По версии следствия, в убийстве блогера подозревается посетительница кафе, подарившая ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. СМИ сообщали, что подозреваемую зовут Дарья Трепова. Ее разыскивают.
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