Пригожин заявил, что на Москву не пойдет: мы разворачиваем свои колонны и уходим в полевые лагеря

Пресс-служба президента Республики Беларусь заявила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и стороны "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".
"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", — сообщила пресс-служба Лукашенко.
Как утверждается, переговоры длились целый день.
Пригожин подтвердил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от Москвы. "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы не дошли 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану". При этом он ни слова не говорит о переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Владимир Путин 24 июня обратился "к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". В заявлении, сделанном голосом, похожим на Пригожина, говорится: "По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся".
Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой".
"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", - говорит Путин и обещает "неминуемое наказание".
Евгения Пригожина он так ни разу и не назвал по имени, отмечает BBC.
Еще один момент, на который обращает внимание BBC: Путин сказал, что ВС РФ получили приказ "по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж", [к ним] "будут предприняты решительные действия, они будут жесткими".
Спустя некоторое время после обращения Путина в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина" появилось заявления в аудиоформате, сделанное голосом, похожим на Пригожина.
В нем сказано: "По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, воевали и воюем, и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, бюрократии и обмане".
Далее Пригожин говорит, что некто не названный "разворовал" деньги, выделенные на Африку, так и сейчас разворовывает те, которые выделены на войну с Украиной.
"Важные истории" со ссылкой на сервис Flightradar сообщили, что самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга и пропал с радаров. "Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он пропал из тректинговой системы. В Тверской области находится одна из резиденций Путина", - пишет издание. В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова передает, что Путин работает в Кремле.
Сеголня утром глава частной военной компании "Вагнер"Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в котором заявил, что взяты под контроль "военные объекты Ростова, в том числе аэродром".
"Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нет. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что мы делаем, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, пункт управления работает в штатном режиме, ни один офицер не оторван", - заявил Пригожин.
В Telegram-каналах появилось видео с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На нем он в окружении военных общается с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне призывал ЧВК "Вагнер" остановиться.
"Сбили (вертолет. - Ред.). И собьем все, если вы продолжите их посылать, потому что вы долбите по мирным жителям, - говорит Пригожин Евкурову, - Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву". В ответ на просьбу Евкурова "вывести ребят" Пригожин отвечает отказом.
После заявлений главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, а важнейшие объекты взяты под охрану.
Мэр Москвы Сергей Собянин в 6 утра сообщил, что "в связи с поступающей информацией" в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.
В центре Москвы в ночь на субботу наблюдается скопление бронетехники (в частности, замечены бронетранспортеры) и вооруженных военных.
Свидетели сообщают, что заметили техники и военных на Большой Дмитровке, где расположен Совет Федерации, а также на Никольский улице, рядом с кварталом, занимаемым администрацией президента РФ, и Красной площадью.
Также очевидцы сообщают, что бронемашины находятся на Котельничеслкй набережной, Пречистинке, на Кутузовском проспекте и Минском шоссе.
По словам источника в ГУВД Москвы, бойцов ОМОН и СОБР вызвали всех по тревоге. Над центром Москвы летают боевые вертолеты.
ТГ канал "Осторожно Москва" пишет, что в Москве патрули останавливают автомобили для проверки. На въездах в город машины тормозят для проверки документов. Очевидцы сообщают, что обследуют автомобили выборочно. Особое внимание уделяется грузовикам.
Как уже сообщалось ранее, в минувшую пятницу основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал серию сообщений, в которых обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по позициям наемников. Источники телеканала "Воля" сообщают, что удар по лагерю ЧВК Вагнер был местью Пригожину за устроенный им год назад артиллерийский удар по штабу ЧВК в Попасной. Там в тот момент находились офицеры ГУ ГШ.
Пригожин объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России, назвав его "маршем справедливости".ФСБ возбудила дело о призывах к вооруженному мятежу, а президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации.
Главнокомандующий ВКС России и бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться, сообщает Deutsche Welle.
"Пока не поздно", необходимо "подчиниться воле и приказу" президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации, а проблемы решать "мирным путем", заявил Суровикин, которого считают союзником Евгения Пригожина в структурах министерства обороны РФ. "Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в тяжелое для страны время", — сказал генерал.
Также к ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он заявил, что действия Пригожина это "удар в спину стране и президенту" и государственный переворот. Он призвал их одуматься и сказал что применения вооруженных сил против подразделений Вагнера не было и не будет и сравнил такие действия с гражданской войной.
Тем временем ТГ-канал АСТРА со ссылкой на очевидцев сообщает о перемещениях военной техники в Новочеркасске.
На Первом канале Российского Телевидения вышел экстренный выпуск новостей. Ведущая Екатерина Андреева со ссылкой на ФСБ сообщила, что уголовное дело против Евгения Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу возбуждено "в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России".
"Заявления и действия Евгения Пригожина, отметили в ФСБ, фактически являются призывами к гражданскому конфликту на территории страны. Это удар в спину нашим военным. В ФСБ все также расценивают, как информационную провокацию и призывают бойцов ЧВК "Вагнер" не совершать непоправимых ошибок, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию" — такое заявление зачитала в прямом эфире Екатерина Андреева.