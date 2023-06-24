Пригожин заявил, что на Москву не пойдет: мы разворачиваем свои колонны и уходим в полевые лагеря

Пригожин подтвердил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от Москвы. "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы не дошли 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану". При этом он ни слова не говорит о переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко.