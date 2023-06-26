Пригожин о мятеже: "Мы шли не для свержения власти"

"Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар и сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек бойцов ЧВК "Вагнер" погибли, некоторые получили ранения. Это послужило триггером для того, чтобы незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно", — рассказал Пригожин.

Пригожин: "Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти"

По словам Пригожина, решение о развороте техники было принято после того, как первая колонна подошла к Москве на расстояние 200 км. "Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 км к Москве, развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточна", — рассказал Пригожин.