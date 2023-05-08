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Власти самопровозглашенного Приднестровья обратились к Москве с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава представительства непризнанной республики в Москве Леонид Манаков.
Padniestrė
Padniestrė
© AFP / Scanpix

Он назвал миротворцев "основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве". "Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", - настаивает Манаков.

По его словам, сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450.

В Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не отреагировали на эту просьбу приднестровских властей.

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Deutsche Welle
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