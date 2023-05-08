Он назвал миротворцев "основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве". "Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", - настаивает Манаков.
По его словам, сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450.
В Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не отреагировали на эту просьбу приднестровских властей.
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