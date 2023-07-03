"Придется жить с гражданством РФ". Пенсионеры в Латвии с трудом сдают языковой экзамен

Для лиц старше 65 лет экзамен упрощен: они освобождены от теста на знание латышского, но проверяется их грамотность, уровень понимания текста, а также умение слушать и говорить, поддерживать беседу на бытовые темы.

В ходе экзамена оцениваются навыки аудирования, чтения, письма и устной речи. Экзаминируемый должен набрать две трети максимального балла по каждой дисциплине.

При этом языковой экзамен для получения гражданства по степени сложности превосходит тест, который должны сдавать российские граждане в Латвии, желающие сохранить здесь вид на жительство: чтобы стать гражданином страны, знание госязыка должно соответствовать уровню B2.

В Даугавпилсском отделении Управления по делам гражданства и миграции пенсионеры признают, что самой сложной для них остается языковая часть. LSM указывает, что пожилые люди не могут ответить по-латышски "на бытовые, элементарные вопросы".

Для получения гражданства им необходимо продемонстрировать владение латышским языком, знание конституции, а также латвийской истории, культуры и гимна.

Как отмечает портал, речь идет о пенсионерах, которые всю жизнь прожили в Латвии, но решили получить гражданство только сейчас — в том числе "на фоне геополитических событий".

Справиться с экзаменом удается далеко не всем.



"Я знала, что не сдам, потому что языком все-таки нужно владеть хорошо. Вопросы были довольно простыми, больше касались обыденных вещей, быта. У меня небольшой словарный запас. Наверное, придется жить с российским гражданством. Переживаю из-за этого очень, конечно", — цитирует портал пенсионерку Аниту, которая не сдала экзамен в третий раз.

По ее словам, очередная неудача на экзамене сильно бьет по самооценке.

"Мне стыдно. На самом деле, это сильно влияет на самооценку, она заметно падает. В школьные годы я всегда была отличницей, никогда не было проблем со сдачей экзамена. Теперь я как бы читаю текст, например, о домашних животных. Читаю и как будто все понятно, но как ответить — не знаю", — рассказала женщина.