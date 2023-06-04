По данным правительства Индии, железнодорожная катастрофа в штате Одиша на востоке страны произошла из-за неисправности электронной системы сигнализации. Министр железнодорожного транспорта Индии Ашвини Вайшнав в воскресенье, 4 июня, комментируя ход расследования, назвал данную причину произошедшей два дня назад трагедии, не указывая деталей. "Мы установили причину аварии и идентифицировали виновных лиц", - цитирует его слова информационное агентство ANI.
По словам министра, дальнейшие подробности будут известны только после публикации окончательного отчета о расследовании.
Крупнейшая железнодорожная катастрофа за последние 20 лет
Вечером 2 июня в результате столкновения поездов в штате Одиша погибли не менее 288 человек, пострадали еще более 900 человек. Речь идет о крупнейшей железнодорожной катастрофе в Индии за последние 20 лет. В официальном сообщении правительства страны говорится, что скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи, сошел с рельсов вблизи города Баласор. В том же районе сошел с рельсов скорый поезд SMVB-HWH Superfast Express, следовавший в Западную Бенгалию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, он также провел беседу с министром железнодорожного транспорта Ашвини Вайшнавом.
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