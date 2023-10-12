Причастна ли Россия к терактам ХАМАС в Израиле?

"Институт изучения войны" ISW констатирует: он не обнаружил никаких доказательств и не готов делать выводы о том, поддерживал ли Кремль, руководил ли, причастен ли к атакам ХАМАС в Израиле, но Кремль продолжает усилия по сохранению влияния России на Ближнем Востоке на фоне продолжающейся войны в Израиле.

Аналитический центр по-прежнему считает, что Кремль использовал и будет и дальше использовать атаки ХАМАС в Израиле для продвижения нескольких российских информационных операций, связанных с российским вторжением в Украину.

По всей видимости, Кремль продвигает два параллельных нарратива о влиянии атак ХАМАС на Израиль на российскую войну в Украине: в будущем любая российская активность в Украине не будет зависеть от более крупных геополитических событий, в то время как поддержка Западом Украины и внимание к ней будут снижаться.