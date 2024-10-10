При ударе РФ по Одессе погибло как минимум шесть человек

В результате обстрела Россией портовой инфраструктуры Одессы баллистическими ракетами вечером в среду, 9 октября, погибли по меньшей мере шесть человек. Еще 11 получили ранения, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер, уточняя, что все пострадавшие - граждане Украины.