При ударе РФ по Харькову погибли трое, ранены 37 человек

Зеленский об операции России под Харьковом

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что России не удалось реализовать свою операцию на харьковском направлении. „Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено“, - отметил украинский лидер.