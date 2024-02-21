При ударе по полигону под Волновахой могли погибнуть десятки российских военных. Что известно

Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки.

"Построили в чистом поле командиры", — комментирует произошедшее один из выживших военнослужащих на видеозаписи, которую он сделал и которая есть в распоряжении Би-би-си.

В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

Что известно об ударе На полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили специальному корреспонденту Русской службе Би-би-си Илье Барабанову несколько источников, знакомых с ситуацией.

Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

Украинские власти произошедшее не комментировали.

Спустя несколько часов после удара по полигону в районе села Трудовское российский президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой глава военного ведомства рассказал об успехах российской армии в Авдеевке и на других участках фронта.

Что говорит губернатор

Губернатор Забайкальского края после этой публикации Би-би-си в телеграме заявил, что информация о гибели 65 военнослужащих "недостоверна и сильно преувеличена".

В первом посте губернатор написал: "В украинских интернет-каналах распространяется информация о ракетном ударе по позициям военнослужащих из Забайкальского края на территории ДНР. Я нахожусь на связи с Министерством обороны РФ и буду оперативно информировать в своем канале".