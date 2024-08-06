При ударе по базе США в Ираке пострадали военные

По меньшей мере пять американских военнослужащих были ранены в результате предполагаемого ракетного удара по базе США в Ираке. Об этом в ночь на вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. По их предварительным данным, авиабаза Аль-Асад на западе Ирака была атакована двумя ракетами РСЗО „Катюша“.
Число жертв основано на первоначальной информации, которая может измениться, уточнили источники агентства. „Персонал базы проводит оценку ущерба после нападения“, - добавил один из них. В Вашингтоне обсудили защиту американских военных в Ираке и ответные действия на нападение.
Атака на базу США произошла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после недавних убийств командира ливанского радикального движения „Хезболлах“ в Бейруте и главаря радикального исламистского движения ХАМАС в Тегеране. Обе эти группировки поддерживаются Ираном.
Ирак - союзник и США, и Ирана
Ирак - редкий союзник одновременно США и Ирана, уточняет Reuters. В стране размещены 2,5 тысячи американских военных и вместе с тем действуют военизированные группировки, поддерживаемые Ираном. С начала войны Израиля с исламистским радикальным движением ХАМАС в октябре 2023 года атаки на военнослужащих США участились.
Удар по базе США в Иордании
В конце января беспилотник атаковал военную базу США в Иордании. В результате удара трое военнослужащих погибли, десятки пострадали. Нападение совершили „поддерживаемые Ираном радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке“, заявил президент США Джо Байден.
В ответ США нанесли „удары возмездия“ по 85 целям в Ираке и Сирии.