При стрельбе у ночного клуба в США ранены около 20 человек

Минимум 2 человека погибли в результате стрельбы около ночного клуба в городе Хайалиа в штате Флорида. Не менее 20 человек получили ранения, сообщили в полиции в воскресенье, 30 мая. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Трагедия произошла ночью. По информации телеканала CNN, к зданию подъехал белый автомобиль Nissan Pathfinder, из которого вышли три вооруженных человека и открыли стрельбу по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Полиция разыскивает злоумышленников.
Руководитель отдела полиции по округу Майами-Дейд Альфредо Рамирес назвал случившееся "целенаправленным и трусливым" поступком. Подобные трагедии не останутся безнаказанными, заверил он.
Более 43 тысяч смертей от применения огнестрельного оружия
По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, ведущей статистику эпизодов насилия с применением огнестрельного оружия в США, за 2020 год 43,5 тысячи жителей Соединенных Штатов погибли в результате стрельбы, в том числе самоубийств.
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