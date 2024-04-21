При ракетной атаке РФ в Одесской области ранены два ребенка

В результате ракетного обстрела Одесской области, продолжавшегося целый день в субботу, 20 апреля, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка - трех и четырех лет. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, после атаки были госпитализированы трехлетний мальчик и 80-летняя женщина, получившая ушиб головы. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

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