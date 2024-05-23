2024.05.23 14:46

При ракетном ударе РФ по Харькову погибли минимум 7 человек

 
Deutsche Welle
Charkivas po bombardavimo
Charkivas po bombardavimo
ФОТО: telegram

Российские войска утром четверга, 23 мая, нанесли массированный ракетный по Харькову, применив не менее 15 ракет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате атаки 7 человек погибли, еще 16 человек ранены.

Под обстрел также попал город Люботин в Харьковской области, известно о двух раненых, добавил Синегубов. По предварительным данным, удары по Харьковской области войска РФ наносили ракетами C-300.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку "чрезвычайно жестокой" и напомнил, что Украина лишена необходимых для защиты систем ПВО, а также возможности уничтожать пусковые установки российской армии "именно там, где они расположены, - вблизи наших границ". "И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают" - написал глава украинского государства в соцсетях.

Зеленский: Поднимайте самолеты НАТО, защищайте гражданское население

Ранее украинский президент заявил об острой нехватке "как минимум 120-130 истребителей", чтобы Украина могла противостоять РФ в воздухе. Зеленский также призвал союзников Киева обеспечить воздушную оборону Украины с помощью боевых самолетов НАТО. "Поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население", - призвал он в интервью агентству Reuters, опубликованном 20 мая.

В том же интервью украинский лидер отметил, что Киев ведет переговоры с партнерами об использовании западного оружия для ударов по российской военной технике на территории РФ, но пока на такие удары "нет согласия".

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии