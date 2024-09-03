При ракетном обстреле РФ Запорожья погибли мать и ребенок

В результате ударов, которые Россия нанесла вечером в понедельник, 2 сентября, по Запорожью, погиб восьмилетний мальчик и его 38-летняя мама. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.
12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения, следует также из его поста. Федоров уточняет, что те находились в гостинице, по которой пришелся удар. „12-летняя девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в состоянии средней тяжести - в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра“, - говорится в посте.
Между тем Национальная полиция Запорожской области пишет, что погибшие женщина и мальчик, а также получившие ранения и ожоги мужчина и девочка - члены одной семьи. Тип ракеты, которой ударили по гостинице, в которой они находились, устанавливается.
„На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, парамедики полиции, саперы, спасатели, работники запорожской областной прокуратуры и другие профильные службы города“, - отмечается в сообщении полиции в Telegram.
Авиаудары ВС РФ по Запорожью
По данным Ивана Федорова, за сутки ВС РФ нанесли в общей сложности 313 ударов по 11 населенным пунктам Запорожья. „Враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке. 198 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку. 3 обстрела РСЗО (ракетными системами залпового огня. - Ред.) накрыли Гуляйполе и Новоданиловку. 100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки“, - перечисляет он.
Федоров добавляет, что в связи с российской атакой ему поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.