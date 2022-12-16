При пожаре под Лионом погибли не менее 10 человек

В многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен, в ночь на пятницу, 16 декабря, вспыхнул пожар. В результате погибли как минимум 10 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Еще 4 человека тяжело ранены, а 10 человек, включая двух пожарных, получили незначительные ранения, сообщила префектура региона Овернь - Рона - Альпы.
К месту происшествия в пригороде Лиона были стянуты десятки пожарных автомобилей. В борьбе с огнем участвовали 170 сотрудников профильных служб.
Огонь вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома, позднее перекинувшись на четвертый этаж, рассказал представитель пожарной службы телеканалу BFMTV. Задымление затруднило эвакуацию жильцов. К настоящему времени пожар потушен.
Глава МВД Дарманен - на связи с президентом Макроном
Власти пока не знают причину возгорания в здании, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Будет открыто расследование, отметил глава МВД, добавив, что находится в контакте с президентом республики Эмманюэлем Макроном.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У части жителей Литвы со следующего года зарплата "на руки" уменьшится
Жителей Литвы, откладывающих деньги на пенсию в фондах...
Футбольный эфир Delfi: Чемпионат мира достиг своей кульминации — итоги и прогнозы
После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...
Литва заключила с США договор на закупку реактивных систем залпового огня HIMARS
В четверг, 15 декабря, Литва подписала договор с США на...
Вильнюсец возмущен забастовкой водителей общественного транспорта: это насмешка над людьми
"На той неделе жители столицы мерзнут на остановках...
Режим Лукашенко наносит вред Литве: на границе идет экономическая борьба
На части границы Литвы и Беларуси стоят физические...