При обстреле в Карабахе погиб замкомандующего подводными силами Северного флота

52-летний Ковган был заместителем командира размещённого в регионе по договорённости между Баку, Ереваном и Москвой миротворческого контингента, говорится в сообщении Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников. На подводном флоте в Гаджиеве он был замполитом. Звание капитана 1-го ранга соответствует званию полковника.