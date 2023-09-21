При обстреле в Карабахе погиб замкомандующего подводными силами Северного флота

52-летний Ковган был заместителем командира размещённого в регионе по договорённости между Баку, Ереваном и Москвой миротворческого контингента, говорится в сообщении Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников. На подводном флоте в Гаджиеве он был замполитом. Звание капитана 1-го ранга соответствует званию полковника.
О гибели нескольких участников миссии накануне сообщили российское и азербайджанское министерства обороны. Число погибших официально не называлось, российский Первый канал сообщил, что убиты четверо.
Радио Свобода
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