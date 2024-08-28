При обстреле РФ Изюма и Кривого Рога пострадал 21 человек

В результате ночного обстрела войсками РФ города Изюма в Харьковской области Украины пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram в среду, 28 августа.

По его данным, для удара по городу российские военные использовали ракетные системы залпового огня (РСЗО) „Торнадо“. „Повреждены дома, хлебопекарное предприятие. Пострадали 12 человек“, - написал Синегубов, уточнив, что среди пострадавших - пятеро детей.

Утром в среду под обстрел также попал город Кривой Рог в Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он выложил в Telegram фотографии разбитых автомобилей и других последствий этого удара. На момент публикации число пострадавших от российской атаки на город достигло девяти человек.