При обстреле Одессы ранены восемь человек

По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, город атаковали разными типами ракет и ударными дронами.
Ракеты попали в центр Одессы и в промышленное здание, которое уже не используется. Взрывной волной повредило многоэтажные жилые дома. Пострадал также Художественный музей в исторической части города. В пресс-службе музея отметили, что сегодня музею исполняется 124 года. Пострадали семь выставочных помещений.
Дроны были направлены по припортовой инфраструктуре – уничтожены 15 беспилотников. Повреждены склады, разгрузочная спецтехника и машины с зерном.
По словам главы Херсонской областной администрации Романа Мрочко, российская армия наносила удары с оккупированного ею левого берега Днепра. Под обстрел попали жилые кварталы – повреждены квартиры и частные дома. По информации Сил обороны юга Украины, среди прочего Россия ударила по Херсону противорадиолокационной ракетой Х-31П. Она попала в пятиэтажный жилой дом.
Информации о пострадавших нет.
Также силы ПВО сбили ракету Х-59 "Овод", выпущенную российской армией по Николаевской области, сообщают Силы обороны юга Украины.