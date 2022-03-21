Бывший узник нацистских концлагерей Борис Романченко погиб в результате обстрела, совершенного российскими войсками в Харькове. Как сообщил в понедельник, 21 марта, директор Фонда "Мемориалы Бухенвальда и Миттельбау-Дора" Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner), 96-летний харьковчанин скончался еще три дня назад, 18 марта, после попадания снаряда в многоэтажный дом, где он жил.

"Мы ошеломлены", - написал Вагнер в микроблоге Twitter. По его словам, Романченко пережил концентрационные лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. Он был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора, с 1990-х годов регулярно приезжал на памятные мероприятия на территории бывшего концлагеря недалеко от Веймара. В течение многих месяцев Борис Романченко не выходил из своей квартиры, опасаясь заразиться коронавирусом.

Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, который пережил нацистские лагеря #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora и #BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в #Харькове. Мы глубоко встревожены. pic.twitter.com/hgJeL6gkGT — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

Уже в начале войны в Украине Йенс-Кристиан Вагнер выражал беспокойство за судьбу живущих там бывших узников концлагерей. Он назвал трагедией то, что "пережившие концлагеря украинцы, которые страдали в лагерях вместе с русскими заключенными", теперь "сидят в бомбоубежище и подвергаются угрозе их жизням из-за российских бомб".