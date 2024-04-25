При обстреле Черкасской области пострадали шесть человек

Погибших нет, повреждён объект критической инфраструктуры. "По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", – уточнил Табурец.
В это же время ракетная тревога звучала ещё в трёх украинских областях: Киевской, Полтавской и Сумской, следует из уведомлений Воздушных сил ВСУ.
В ночь на 25 апреля российские войска трижды обстреляли Днепропетровскую область, пишет глава региональной администрации Сергей Лысак. В результате повреждены два частных дома, теплица, памятник и линии электропередач, загорелся газопровод. Погибших и пострадавших нет.
Минобороны России обстрелы не комментировало.
Радио Свобода
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