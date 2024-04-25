2024.04.25 10:45

При обстреле Черкасской области пострадали шесть человек

 
Радио Свобода
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Утром 25 апреля из-за российского обстрела Черкасской области пострадали шесть человек, сообщил глава региональной администрации Игорь Табурец.

Погибших нет, повреждён объект критической инфраструктуры. "По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", – уточнил Табурец.

В это же время ракетная тревога звучала ещё в трёх украинских областях: Киевской, Полтавской и Сумской, следует из уведомлений Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 25 апреля российские войска трижды обстреляли Днепропетровскую область, пишет глава региональной администрации Сергей Лысак. В результате повреждены два частных дома, теплица, памятник и линии электропередач, загорелся газопровод. Погибших и пострадавших нет.

Минобороны России обстрелы не комментировало.

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Радио Свобода
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