В пространном отчете о состоявшемся разговоре, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что президент вновь подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "отреагировать со всей решимостью", если Россия снова вторгнется в Украину.

Байден вновь заверил своего собеседника в поддержке Соединенными Штатами суверенитета Украины, а также сообщил, что США изыскивают возможности для дополнительной поддержки экономики Украины, испытывающей негативные последствия в связи со скоплением российских войск близ своих границ.

"Президент Джо Байден от имени США высказал поддержку усилиям по разрешению конфликта в "нормандском формате", а также выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января приверженности условиям прекращения огня от июля 2020 года поможет уменьшить напряженность и продвинуться в выполнении минских соглашений", - говорится в сообщении Белого дома.

Что собой представляют минские соглашения

Подписанные в Минске соглашения, положившие конец активным боевым действиям на востоке Украины, предусматривают в том числе проведение конституционной реформы, которая бы предполагала децентрализацию страны, предоставление автономии сепаратистским образованиям в Донецкой и Луганской областях и их включение в политическое поле Украины.

В украинском обществе считают, что вхождение так называемых "народных республик" в состав Украины на российских условиях позволит им продвигать интересы Кремля, блокируя устремления страны по вступлению в Евросоюз и НАТО, из-за чего минские соглашения не пользовались популярностью в стране, и до недавнего времени вопрос их выполнения почти не поднимался украинским руководством.

Некоторые наблюдатели предполагают, что, наращивая военное присутствие близ украинских границ и создавая видимость готовящегося вторжения, Кремль рассчитывает при помощи Запада, и в первую очередь, нынешней американской администрации, принудить Украину к выполнению минских договоренностей.

Зеленский и Байден разошлись в оценках?

Состоявшийся телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским стал поводом для пересудов в западных СМИ о возможных разногласиях в подходах двух лидеров к урегулированию возникшей ситуации и даже вызвал серию опровержений со стороны Киева и Вашингтона.

Как сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, разговор двух президентов в четверг "прошел не очень хорошо" в связи с разногласиями о степени угрозы российского вторжения.

В ходе разговора, который чиновник описал как продолжительный и честный, Байден предупредил своего собеседника, что российское нападение, возможно, уже практически неминуемо и может произойти ближе к концу февраля, когда почва достаточно промерзнет, приводит телекомпания слова своего источника.

Зеленский же, в свою очередь, по словам чиновника, повторил свою позицию, согласно которой угроза со стороны России остается "опасной, но туманной", и не факт, что российское нападение в действительности случится. (О том, что полномасштабное нападение России на Украину с оккупацией обширных территорий весьма трудноосуществимо в настоящий момент и потому маловероятно, говорили на этой неделе и многие аналитики и военные эксперты - как украинские, так и российские).

Однако пресс-секретарь Совета национальной безопасности США назвала эту информацию не соответствующей действительности.

"Анонимные источники сливают ложные утверждения, - заявила Эмили Хорн. - Президент Байден сказал, что существует отчетливая возможность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он говорил это публично, и мы предупреждаем об этом на протяжении последних месяцев. Сообщения о чем-либо сверх этого или отличные от этого - совершенно ложные".

В пресс-службе украинского президента также опровергли слова чиновника, процитированные Си-эн-эн.

Сообщая об итогах встречи, Владимир Зеленский написал у себя в "Твиттере", что провел с Байденом долгую беседу, в ходе которой он поблагодарил американского президента за оказываемую военную помощь, добавив, что в разговоре также обсуждались возможности по оказанию финансовой помощи Украине.

Однако, по словам высокопоставленного источника Си-эн-эн в Киеве, Байден сообщил, что США не предложат Украине значительно большей военной помощи, чем уже оказывают.

Зеленский также якобы призвал своего американского собеседника "остудить риторику", предупредив его, что паника может нанести экономический урон, и сказал ему, что украинская разведка оценивает степень российской угрозы иначе.

Влиятельное издание Axios, имеющее связи в высших эшелонах американской власти, сообщает, ссылаясь на три источника, осведомленных о содержании разговора Байдена и Зеленского, что оба лидера вступили в словесную баталию по поводу того, насколько близка и неминуема угроза российского вторжения.

"Когда Зеленский оспорил предостережения Белого дома о "близкой и неминуемой угрозе", Байден указал на вероятность того, что Россия совершит вторжение после того, как замерзнет почва, и сказал, что именно поэтому США отправляют такое количество вооружения", - пишет издание.

При этом Axios отмечает, что три источника разошлись в вопросе о том, как в точности выразился Байден в ответ на реплику Зеленского.

Вечером в четверг в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вторжение "может случиться в любой момент".

Украинское правительство, обеспокоенное тем, какой эффект подобные заявления могут оказать на экономику и общественные настроения, утверждает, что хотя угроза российского нападения реальна, она ничуть не выше, чем была в прежние месяцы, и что численность российских войск, размещенных вдоль украинских границ, не претерпела значительных изменений по сравнению с весной или ранней осенью прошлого года.

Несмотря на то, что среди аналитиков, внимательно наблюдающих за российской армией, ширится консенсус по поводу того, что в скором времени может пройти некоторая эскалация, по-прежнему продолжаются дебаты о том, поведет ли Россия масштабное наступление в направлении Киева или же прибегнет к относительно мелким операциям, направленным на дестабилизацию Украины, пишет издание.