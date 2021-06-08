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Президенту Франции Эммануэля Макрона ударили по щеке во время поездки на юго-восток страны, передает Agence France-Presse.
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© DELFI montažas

Видео удара опубликовал телеканал BFM TV — на нем видно, как Макрон подходит к толпе людей, жмет руку одному из них, после чего мужчина бьет Макрона по лицу.

После этого к нему подбегает охрана, а президент уходит в сторону.

По данным Agence France-Presse, после инцидента задержаны два человека.

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