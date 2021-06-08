Видео удара опубликовал телеканал BFM TV — на нем видно, как Макрон подходит к толпе людей, жмет руку одному из них, после чего мужчина бьет Макрона по лицу.

После этого к нему подбегает охрана, а президент уходит в сторону.

Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

По данным Agence France-Presse, после инцидента задержаны два человека.