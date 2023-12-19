Президентом Египта в третий раз избран Абдель Фаттах ас-Сиси

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси набрал большинство голосов на выборах главы государства и заступит на свой третий срок. За 69-летнего политика отдали свои голоса 89,6 процента избирателей. Такие данные Национальная избирательная комиссия североафриканской страны обнародовала в понедельник, 18 декабря.

Выборы президента Египта прошли 10-12 декабря, явка составила 66,8 процента. Кандидатами на этот пост, помимо действующего главы государства, были лидер Народно-республиканской партии Хазем Омар, юрист и представитель партии "Новый Вафд" Абдель Санад Ямама, а также лидер Египетской социал-демократической партии Фарид Захран. Омар заручился поддержкой 4,5 процента избирателей, результаты двух других кандидатов оказались скромнее - Захран получил 4% голосов, а Ямама - 1,9%, указали в избиркоме.

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