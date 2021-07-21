Считается, что хакеры намеревались запустить в эти телефоны вирусную программу Pegasus, и с ее помощью подслушивать разговоры. Pegasus - программа, разработанная базирующейся в Израиле компанией NSO Group.

В общей сложности в списке, который интересовал клиентов NSO, содержалось около 50 тыс. номеров, в том числе и номер Макрона.

Сама компания NSO отрицает какую-либо причастность к хакерам или этому списку и утверждает, что программное обеспечение, о котором идет речь, предназначено для борьбы с преступниками и террористами.

Компания заверяет, что к программе имеют доступ только военные, правоохранительные органы и разведывательные организации с хорошим послужным списком в области соблюдения прав человека.

В NSO также заявили, что сообщения, появившиеся на волне расследования, проведенного базирующейся в Париже неправительственной организацией Forbidden Stories и правозащитной организацией Amnesty International, были полны неверных предположений и неподтвержденных теорий.

Согласно сообщению французской газеты Le Monde, номер президента Макрона, которым он пользовался с 2017 года, вычислила марокканская разведка.

Власти Марокко отрицают, что имели дело с израильской компанией.



Кроме того, наличие чьего-то телефона в списке еще не означает, что против владельца этого номера была применена шпионская программа, это говорит лишь о том, что он является потенциальной мишенью.

В случае с президентом Франции никто не может сказать с точностью, была ли хакерская программа когда-либо внедрена в его телефон.

Среди других высокопоставленных политиков, фигурирующих в списке, можно отметить президента Ирака Барама Салиха и президента Южной Африки Сирила Рамафозу, а также действующих премьер-министров Пакистана, Египта и Марокко, и даже марокканского короля.

В общей же сложности потенциальными мишенями для прослушивания могли быть более 600 правительственных чиновников из 34 стран.

Как заявили в администрации французского президента, если вскрывшиеся факты подтвердятся, это может иметь очень серьезные и далеко идущие последствия.