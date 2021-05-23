Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантина: он устроил массовое скопление людей и был без маски

Инцидент произошел на фоне выявления в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса.

Болсонару известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Из-за этого в стране за время пандемии четырежды сменился министр здравоохранения.

Поначалу Болсонару демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницу без маски, а потом и сам переболел коронавирусом. Позже он стал объяснять отказ от жесткого локдауна экономическими проблемами. .

В начале апреля на Бразилию приходилась примерно четверть всех жертв COVID-19 в мире.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 16 млн случаев заражения коронавирусом и более 448 тыс. смертей среди инфицированных.