Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 2 июля, распорядился ввести чрезвычайное положение в Каракалпакстане - республике в составе страны. Режим начнет действовать с полуночи 3 июля и будет в силе до 2 августа. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью обеспечить безопасность сограждан, защиту их прав и свобод, а также восстановить правопорядок.

В то же время Мирзиёев заявил о необходимости сохранить норму о суверенитете Каракалпакстана в конституции страны. "Поправки в конституцию еще не приняты, а только вынесены на общественное обсуждение. Подчеркиваю: исходя из пожеланий, предложений и мнений наших граждан этот проект будет изменен и улучшен", - указал Мирзиёев.

Как отмечает пресс-служба, предложение главы государства не менять статьи 70, 71, 72, 74, 75 конституции прозвучало во "время встречи с депутатами Жокаргы Кенеса (высшего государственного органа законодательной власти. - Ред.), представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана". Решение Мирзиёева связано в том числе с "мнениями и замечаниями жителей Каракалпакстана", отмечено пресс-службой.

Массовые протесты против поправок в конституцию

Накануне жители Нукуса, Муйнака и других городов Каракалпакстана выступили с массовыми протестами против поправок в конституцию Узбекистана, в соответствии с которыми автономная республика утрачивает свой суверенный статус или право на референдум о выходе из состава страны.

Проект изменений, согласно которым регион теряет право на референдум о выходе, был обнародован 25 июня. Общественное обсуждение проекта должно завершиться к 5 июля. По данным новостного портала turkmen.news, местные жители запланировали массовую акцию протеста против принятия поправок на этот день.

Каракалпакстан занимает 40 процентов территории Узбекистана и является крупнейшим по площади регионом страны. По приблизительным оценкам, здесь проживают около 2 млн человек.