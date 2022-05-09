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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент невозможно разблокировать город Мариуполь военным путем, сообщает со ссылкой на "Суспильне" портал Meduza.
Mariupolis
Mariupolis
© Scanpix

"В Украине нет такого тяжелого оружия, — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. — Это не мысли, это выводы руководства нашей армии".

По словам Зеленского, сейчас возможны только дипломатические усилия, которые и предпринимают украинские власти. Именно благодаря им, подчеркнул он, удалось эвакуировать всех мирных жителей с территории завода "Азовсталь".

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"Что касается военных. Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство РФ не хотят отпускать наших военных", — сказал президент Украины, добавив, что к переговорам были подключены несколько стран, а также представители ООН и Международного комитета Красного креста.

"Россия меняет военных только если они пленные на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от РФ. Другого ответа не существует", — сказал он.

Ранее 8 мая бойцы полка "Азов", которые продолжают защищать комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, заявили, что могут быть "только эвакуированы", поскольку потратили "все ресурсы для эффективной обороны". Представители "Азова" вновь подчеркнули, что не будут сдаваться в плен.

По состоянию на 8 мая, с "Азовстали" эвакуированы все находившиеся там гражданские лица. Это, в частности, подтвердили бойцы "Азова". Вечером 8 мая колонна автобусов, в которых, в числе прочих, находились эвакуированные с "Азовстали", прибыла на контролируемую властями Украины территорию, сообщил Мариупольский городской совет. В том, что мирных жителей удалось вывезти с "Азовстали", говорится в заявлении городского совета, заслуга удерживающих завод бойцов "Азова".

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DELFI
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