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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран НАТО. Русская служба Би-би-си приводит главные цитаты из его выступлени.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Да, это правда, мы не в Альянсе. Не в самом мощном оборонном объединении мира. Не одно из 30 государств под зонтиком совместной защиты, под зонтиком 5 статьи [устава НАТО о коллективной защите, если нападут на одну страну альянса]. Такое чувство, что мы в серой зоне. Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности".

"Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от русских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. У Украины нет мощного противоракетного оружия. Она имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе - это применение оружия массового уничтожения".

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"Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши - это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом?"

"Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить - такие поставки напрямую зависят только от [политического] решения НАТО".

"Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать для общей безопасности в Европе и мире".

Отдельно следует отметить, что Владимир Зеленский ничего не сказал о том, что Украина хочет войти в НАТО. Ранее он признавал, что это почти невозможно, кроме того, внеблоковый статус Украины - одно из требований России. При этом в самой Украине с начала войны идея о вступлении страны в альянс пользуется рекордной популярностью.

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