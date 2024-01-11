Президент Украины в Таллинне: пауза на поле боя сыграет на руку России

"Почему они это делают? Потому что они не успевают, потому что их составы пустовали после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они пришли со всем нашествием, с большим количеством всего, что у них было накоплено. Сейчас эта пауза – еще раз скажу – это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им. Они не успевают. Да, вы правы. Мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Да. Но тем не менее мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу? Рискнуть? Дать два-три года РФ? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали", - сказал президент Украины.