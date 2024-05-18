Президент Украины: Потребности в ПВО закрыты на четверть

Ситуация в регионе является "контролируемой", но "не стабилизированной", добавил Зеленский. По его мнению, силы РФ намерены атаковать Харьков , даже понимая, что это будет "очень трудно". При этом президент РФ Владимир Путин утверждает, что российская армия "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков, а пытается создать "санитарную зону" на приграничных с Белгородской областью территориях.

Кроме того, украинский лидер скептически отозвался о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже. "Во-первых, мы не верим Путину. Во-вторых, он не выведет войска. В третьих кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим временем для ввода своих сил на нашу территорию?" - объяснил Зеленский. "Мы выступаем против любого перемирия, которое играет на руку врагу", - подчеркнул глава украинского государства.